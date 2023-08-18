اليوم السابع
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المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر السم الأبيض بعد ضبطه بتذاكر الهيروين بالجيزة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر السم الأبيض بعد ضبطه بتذاكر الهيروين بالجيزة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مواد مخدرة، وبحيازته كمية من مخدر الهيروين لإعداد تقرير فنى بها.
 
فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بتهمة الاتجار بالممنوعات، وحيازته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بالاتجار بها، وترويجها بين زبائنه من متعاطي المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بين عدة مناطق لترويج المواد المخدرة بين متعاطيها، واستخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه.
 
رصد رجال المباحث تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته عددا من تذاكر الهيروين، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيع وترويج الهيروين.
 
وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، حيث كشف عن تحصله عليه من عاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

المعمل الكيميائي

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

الهيروين



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