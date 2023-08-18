وأضاف المنصري - وفقا لما نشرته التلفزة التونسية خلال حضورة حفل تكريم المساهمين في المشروع الوطني لضبط الحدود ورسم الخارطة الإدارية للبلاد - أن الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابى فى انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثانى بدعوة الناخبين.



وفي رده على إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه " حسب أجندة الهيئة وحسب القانون الانتخابي لسنة 2014، الذي مازال ساري المفعول، فإن الانتخابات الرئاسية أصبحت دورية معلومة بصفة مسبقة، ولذلك فإن الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده، أي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من سنة 2024)".