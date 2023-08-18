العثور على جثة شخص فى العقد الخامس بأحد شوارع مدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثر أهالى مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة، تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر ، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة رجل، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "احمد ح ع" 42 سنة مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجار معرفة أسباب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.





