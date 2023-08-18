اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:29 م
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السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية فى الشرقية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:03 م
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية فى الشرقية الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، على حريق اندلع بمزرعة دواجن بقرية الولجة، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، باندلاع حريق بمزرعة دواجن بقرية الولجة، وتوجهت  قوات الحماية المدنية  لموقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وجار تحرير محضر بالواقعة لمعرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة سبب نشوب الحريق.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع بمعمل محطة مياه بمدخل العزبة الحمراء، ولم يسفر الحريق عن وجود خسائر بشرية.

 

 


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