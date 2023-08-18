اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحل عطور فى منطقة العتبة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:31 م
السيطرة على حريق بمحل عطور فى منطقة العتبة أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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اندلع حريق بمحل عطور، بمنطقة العتبة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة العتبة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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