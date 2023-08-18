اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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السويد تدرس تعديل قانون النظام العام لمنع ارتكاب أفعال مثل حرق المصحف

الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:39 م
السويد تدرس تعديل قانون النظام العام لمنع ارتكاب أفعال مثل حرق المصحف الشرطة السويدية
أ ش أ

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قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

وأوضح وزير العدل جونار سترومر - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إنه سيعين لجنة للنظر فى منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.


وأضاف سترومر: "بالطبع ينبغى ألا يكون الاستياء الدولى العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".


وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.


ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثانى أعلى مستوى أمس الخميس قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.


وتحمى القوانين الواسعة لحرية التعبير فى السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.


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السويد

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