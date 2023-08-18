الدنمارك تؤكد تلقيها إذن واشنطن لتزويد كييف بطائرات "إف-16"

أحمد علوى

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن حصول كوبنهاجن على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات "إف-16"، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وقال راسموسن بحديث للإذاعة الدنماركية: "يمكنني تأكيد مراسلاتي أنا ووزير الدفاع مع الولايات المتحدة حول البدائل المتاحة، وتلقينا رسالة ودية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تمنحنا عددا من البدائل للعمل، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك حاجز أمام إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر أمريكي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل طائرات الجيل الرابع "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا عند الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سوف يستغرق البرنامج التدريبي 6 أشهر على الأقل، وقد يتم إجراؤه في الدنمارك أو هولندا، فيما يتوقعون في كييف أن يكون الطيارون قادرين على التحليق بـ"إف-16" في سماء أوكرانيا بحلول ربيع عام 2024.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.