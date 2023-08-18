الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء شخصين على طفل بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة، وضبط مرتكبا الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، متضمناً استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (3أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب")، تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدى عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.