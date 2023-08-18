مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، مقتل أحد مواطنيها جراء حرائق الغابات التى اجتاحت مدينة "لاهانيا" بولاية هاواى الأمريكية.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بى إس.سى بى إن) الفلبينية اليوم الجمعة، أن المواطن متحدر من منطقة "إيلوكوس" في شمال الفلبين ويحمل الجنسية الأمريكية، مشيرة إلى أن القنصلية الفلبينية في هونولولو تقدم الدعم اللازم لعائلته.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في جزيرة "ماوي" الواقعة ضمن أرخبيل هاواي إلى 111 شخصا على الأقل، ما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيزوران هاواي، يوم الاثنين المقبل، لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المدمرة التى اجتاحت مدينة لاهاينا، التي كان يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة قبل الكارثة.

وكانت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية ذكرت، أن ولاية هاواى تتعرض حاليًا لسلسلة كوارث طبيعية هى الأكثر فتكاً فى الولايات المتحدة منذ قرن من الزمان من بين ذلك الفيضانات والانهيارات الطينية التى تغذيها الأعاصير والحمم البركانية التى باتت تتسلل إلى الأحياء وموجات الجفاف وبعض الزلازل، فضلًا عن الحرائق الهائلة التى دمرت مدينة "لاهاينا" التاريخية.