اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 09:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الحوار الوطنى يوصى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى

الجمعة، 18 أغسطس 2023 08:53 م
الحوار الوطنى يوصى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور السياسى التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.

وفى قضية الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية التى نوقشت داخل جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أوصى الحوار الوطنى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى "المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً"، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

 

 


الحوار الوطنى

لجان الحوار الوطنى

توصيات الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار الوطنى

الحوار الوطني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة