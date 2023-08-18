الجفاف يجبر تونس على استيراد 95% من احتياجاتها من الحبوب

أحمد علوى

قال مسؤولون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن تونس ستكون مضطرة لاستيراد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب هذا العام.

وأكد المسؤولون أن أزمة الجفاف ونقص مياه الري أثرت على الزراعات الكبرى خاصة الحبوب، ما تسبب في أزمة ندرة الحبوب ومشتقاتها في البلاد.

لم يبق لهذا المزارع سوى هذه الكمية المتواضعة من الحبوب لاستعمالها كبذور للموسم الزراعي المقبل.. فبالكاد تمكن حسن من حصاد سنابله لهذا العام من قمح وشعير.

فقد شهدت تونس تراجعا حادا في محاصيل الحبوب، إذ لم تتجاوز 5 بالمئة من حاجيات البلاد.. تراجع يعود لأسباب عديدة.

يقول حسن الشتيوي وهو مزارع تونسي : "الأسباب أساسا هي الجفاف. وليس لدينا موارد مائية، فنحن كفلاحين وفي المناطق المسقية على الأقل كان هناك إمكانية إنتاج البذور المحلية ونعول على اكتفائنا الذاتي".

ويضيف المزارع التونسي لـ"سكاي نيوز عربية" وهو يتحصر على ما آلت إليه الأوضاع في بلاده: " الماء مقطوع عن هذه المنطقة منذ ألفين وخمسة عشر، والدولة تقدم القليل من الماء للأشجار، وما تبقى لا نملك له بذورا سواء للقرعيات أو الحشائش أو الحبوب".