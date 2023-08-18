التخطيط: 1.8 مليار جنيه حجم استثمارات رصف طرق محلية بحنوب سيناء

كتبت أسماء أمين

تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فى مختلف القطاعات.

وعن قطاع التنمية المحلية بمحافظة جنوب سيناء فى خطة 22/2023 ، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 1,8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 70 مشروعًا، وفى قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى توجيه نحو 1,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا فى قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزى بتكلفة 40 مليون جنيه.

ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها إنشاء 5 من الكبارى العائمة أعلى القناة، وتنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق النفق/ شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة، و17 تجمعاً تنموياً بسيناء، لتوطين آلاف المصريين من مختلف المحافظات بأرض سيناء وبلغت المساحة الإجمالية المخطط زراعتها بالتجمعات التنموية بسيناء 5705 أفدنة جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، تضم التجمعات 1141 مسكناً كاملة المرافق والتجهيزات وتضم التجمعات التنموية بسيناء عدداً من المنشآت الخدمية الأساسية عبارة عن مدارس تعليم أساسى ومساجد، ووحدات صحية ودواوين، وساحات رياضية، وأسواق ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة الأنشطة الزراعية، مساحة المركز الواحد 10 أفدنة تضم وحدات للتدريب على إدارة المشروعات وبناء القدرات والمعامل والخدمات البيطرية والمكينة الزراعية ومعاصر زيتون وغيرها من المشروعات.