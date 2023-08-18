التخطيط: المراكز التكنولوجية المتنقلة أجرت 5000 معاملة خلال عشرة أيام

كتبت أسماء أمين

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودها لتوفير المزيد من المراكز التكنولوجية المتطورة الثابتة والمتنقلة لتغطى جميع المحافظات للتسهيل علي المواطنين في الحصول علي أفضل الخدمات بأعلي جودة وأقل تكلفة، ومن المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق و تقديم مزيد من الخدمات الحكومية، وتتمتع بمرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما في الأماكن التي تشهد تكدساً وكثافات سكانية مرتفعة، ومن بسنها المدن الساحلية وكذا جاري الإعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في قري المشروع القومي "حياة كريمة".

وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية (الإسكندرية والعالمين ومطروح) وذلك للتسهيل علي سكان هذه المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وبلغت عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من 20 يوليو 2023 حتي الأسبوع الأول من أغسطس حوالي 5000 معاملة.

وبلغت إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية 4106 معاملة، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق إجمالي معاملات 860 معاملة جاءت كالتالي إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل.