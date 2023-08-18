التحقيقات تكشف: لص هواتف المواطنين بالقاهرة نفذ 5 جرائم بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة مصر القديمة فى القاهرة، اقر بارتكاب 5 وقائع سابقة بأسلوب الخطف.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، يسرق هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشفت التحريات ان المتهم نفذ عمليات سرقة هواتف المحمولة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميله سيئ النية مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.