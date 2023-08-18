اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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البنتاجون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:00 ص
البنتاجون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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أكد البنتاجون أن أوكرانيا تقدم للولايات المتحدة المعلومات عن استخدامها للقذائف العنقودية التي زودت بها واشنطن القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باترك رايدر للصحفيين، الخميس، إن "كل شيء يدل على أن الأوكرانيين يستخدمون تلك الذخيرة بالتوافق مع التزاماتهم وبشكل مطلوب، وذلك بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا".

وأضاف: "وبالتالي لا يوجد لدينا أي قلق بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم 7 يوليو الماضي عن قرار بدء توريدات القذائف العنقودية إلى أوكرانيا.

وشجبت الخارجية الروسية هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه التوريدات تهدد السكان المدنيين وستتسبب بإطالة أمد النزاع.


البنتاجون

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حرب روسيا واوكرانيا

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باتريك رايدر

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