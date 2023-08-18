الاحتلال الاسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس

أحمد علوى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نجل محافظ القدس عدنان غيث.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عدي غيث، نجل محافظ القدس، من أمام منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفى وقت سابق صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، واندلعت مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء، كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء ومدخل بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع .

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، في محيط يعبد وقراها .