الإمارات: إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى

إيمان حنا

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات عن إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد أن استمرت فترة تقديم الطلبات من 15 وحتى 18 أغسطس، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس.

وقد أكد وكيل وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق لوتاه، بأن زمن تسجيل الراغب للترشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لم يتجاوز خمس دقائق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وكذلك في مراكز التسجيل.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي ملاحظات من المرشحين، تتعلق بتقنية التسجيل، لافتاً إلى أن اللجنة لديها فريق دعم فني يدير منظومة التسجيل بشكل كامل.

وأكد أن عملية تسجيل الراغبين في الترشح، سارت بشكل جيد ومرضٍ للجميع، إذ إن استخدام نظام التسجيل للترشح عن بُعد، إلى جانب مراكز تقديم طلبات الترشح على مستوى الإمارات، أسهم بشكل جيد في تسهيل الإجراءات.

وذكر لوتاه أن عملية التسجيل تعتبر المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أن فرق العمل كافة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان في الإمارات تعمل بانسجام تام.

ونوه بأن الإقبال على التسجيل كان جيدا ، سواء من خلال التسجيل حضورياً إلى مقار مراكز التسجيل بالإمارات أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، مؤكداً أن هذا الإقبال يوضح مدى استيعاب المرشحين لدور المجلس الوطني وأعضائه، وانتشار ثقافة المشاركة السياسية وفهم أعضاء الهيئات الانتخابية لدورهم وطريقة اختيارهم المرشح المناسب.