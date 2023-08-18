اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 379 قضية مخدرات و201 قطعة سلاح

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:37 م
الأمن العام يضبط 379 قضية مخدرات و201 قطعة سلاح حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون 
 
ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية مخدرات، 201 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 84285 حكمًا قضائيًا متنوعًا
 
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

ترويج المخدرات

تجاراه المخدرات

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