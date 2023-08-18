"الأمن العام" يضبط كميات من الحشيش وسلاحًا في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وضبط 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الشابو – الهيروين، بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

وفي دمياط تم ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو –

5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لـ"3منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.