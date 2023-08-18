الأطباء: وقف نقل القيد بين الفرعيات تزامنا مع فتح باب الترشح للانتخابات

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور أحمد حسين وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ، عن الخطوات والأوراق اللازمة لنقل قيد عضو من نقابة فرعية إلى نقابة فرعية أخرى، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد نموذج حديث لطلب القيد وسيتم إرساله لكافة النقابات الفرعية بالمحافظات.

ولفت حسين، إلى أنه سيتم وقف نقل القيد تزامنا مع فتح باب الترشح للانتخابات.

وأوضح حسين، أنه لنقل القيد يلزم إحضار الأوراق التالية :

1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

2. كارنيه النقابة حديث.

3. إفادة من النقابة الفرعية المنقول منها.

4. إفادة من النقابة الفرعية المنقول إليها.

5. إفادة من جهة العمل للأطباء الحكوميين.

6. إفاده من جهة العمل للاطباء العاملين بالقطاع الخاص.