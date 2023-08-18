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الأرصاد: طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح وسحب منخفضة تلطف الأجواء

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:20 ص
الأرصاد: طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح وسحب منخفضة تلطف الأجواء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة: القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  28 درجة   .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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