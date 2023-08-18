الأرجنتين تسجل ثالث أعلى معدل تضخم فى العالم بعد فنزويلا ولبنان

فاطمة شوقى

تواصل الأرجنتين النأي بنفسها عن بقية العالم بشكل عام وعن المنطقة بشكل خاص من حيث التضخم، حيث سجلت ثالث أعلى معدل تضخم في العالم في يوليو بعد فنزويلا ولبنان، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وتُظهر البيانات من المنطقة أن فنزويلا سجلت الشهر الماضي ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 7.2٪ وفي العام الماضي بنسبة 439٪ ، وفقًا لمرصد التمويل الفنزويلي (OVF)، ووصل التضخم في الارجنتين إلى 141 %، واحتلت كولومبيا المرتبة الثالثة في أمريكا اللاتينية بنسبة 11.7% في الأشهر الـ12 الماضية ، تليها تشيلي بنسبة 6.5% ، وبيرو 5.8% ، والمكسيك واوروجواى بنسبة 4.8% ، والبرازيل 4% ، وباراجواى 3.5% ، وبوليفيا 2.7%.

من بين الدول التي أبلغت بالفعل عن تضخمها الشهر الماضي ، احتلت الأرجنتين المرتبة الثانية في العالم ، على الرغم من أن لبنان ، الذي حدد حتى يونيو أن ارتفاع الأسعار كان 260% ، من المتوقع أن يحتل هذا المركز وأن الأرجنتين سوف تحتل المركز الثالث، و الرابعة هي زيمبابوي بنسبة 101% .

قال مسؤول في البنك المركزي ، إن سعر صرف البيزو سيصل إلى 350 للدولار الواحد، مقارنة بمستوى 287 بيزو ، كما سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 118% من 97%.، ويأتي ذلك بعد سنوات من محاولة البلاد تجنب تخفيض قيمة العملة الذي من المحتمل أن يزيد من التضخم ويضيف للتقلبات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر.

وصلت الاحتياطيات الدولية للأرجنتين عند أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا، مع تجاوز التزاماتها لحجم الأصول لدى البنك المركزي، وتسارع التضخم إلى أكثر من 115% في يونيو.

وخلال الانتخابات التمهيدية ، فاز خافيير ميلي، المرشح الليبرالي المتطرف، بشكل غير متوقع حيث حصل على نسبة 30.1% من الأصوات، وشعر المستثمرون بالذعر بعد أن احتل ميلي، الذي هدد بإحراق البنك المركزي، المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية.