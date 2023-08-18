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افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليونًا و755 ألف جنيه بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:57 م
افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليونًا و755 ألف جنيه بكفر الشيخ.. صور جانب من الإفتتاح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشسخ، افتتاح مسجدين بأوقاف كفرالشيخ، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، جرى افتتاح، مسجد النصر بعزبة أبو موسى، بالمنشأة الكبرى ، بإدارة أوقاف قلين،  بتكلفة 6 ملايين و295 ألف جنيه، ومسجد 27، بعزبة 27 الناصرية، بإدارة أوقاف بيلا، بتكلفة 5 ملايين و460 ألف جنيه، بحضور الشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة قلين، والشيخ  عبد الوهاب صالح مدير إدارة بيلا، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجد ين الكرام،  وكانت الخطبة تحت عنوان "اسم الله الرحيم".

 

افتتاح مسجد بقلين
افتتاح مسجد بقلين

 

افتتاح مسجد بمركز بيلا
افتتاح مسجد بمركز بيلا

 

 

افتتاح مسجدسن بكفر الشيخ
افتتاح مسجدسن بكفر الشيخ

 


 

 


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