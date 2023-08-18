إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال بحادث انقلاب سيارة فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 إتجاه محافظة سوهاج ، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الالحادث إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثاره عقب توقفه جزئيا نتيجة الحادث الصحرأوى الشرقى بعد نقطة الكيلو 80 إتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة أ . م . إ 43 سن بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إصابة م . أ . م 10 سنوات بإشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة ش . م . ح 38 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . أ . م 10 سنوان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة ر. أ . م 11 سنة بإشتباه كسر بالساعد وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة أ . أ . م 4 شهور بإشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العاج اللازم تم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث تم إتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية التى تولت التحقيق فى الواقعة.