إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمركز دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بطريق دمنهور - حوش عيسى بالقرب من قرية التفاصيل التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى - الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.