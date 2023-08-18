اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:05 م
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إصابة شاب بطلق ناري بسبب خلافات على أرض زراعية فى إحدى قرى نجع حمادي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:54 م
إصابة شاب بطلق ناري بسبب خلافات على أرض زراعية فى إحدى قرى نجع حمادي اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، بسبب خلافات على أرض زراعة في قرية حمرة دوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم فيما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة.
 
 
 
 



 

 


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مركز نجع حمادي

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