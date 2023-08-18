إشادات بالتنظيم.. لاعبو الجودو العرب يوجهون رسائل شكر للقائمين على بطولة العلمين

كتب رامى ناجى

أشاد اللاعبون المشاركون في البطولة العربية للجودو والمقامة في مدينة العلمين لمختلف الفئات العمرية، من براعم وناشئين وأشبال، بالتنظيم المبهر للبطولة وحسن الاستقبال، بالإضافة إلى اختيار المكان الذى نال إشادة وإعجاب كل المشاركين.

ووجه اللاعبون المشاركين في البطولة، رسائل شكر للقائمين على تنظيم البطولة بهذا الشكل المميز، وطالب اللاعبون إقامتها بشكل منتظم في مدينة العلمين، لما شاهدوه من كرم ضيافة وتنظيم بشكل محترف.

ومن جانبه أكد اللاعب الكويتي حسين البدري، أحد المشاركين في البطولة، أن التنظيم المبهر أشاد به الجميع في ظل العدد الكبير المشارك في البطولة، بالإضافة إلى حضور الجماهير الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المرة هى الأولى التى يشارك فيها ببطولة تقام منافساتها على البحر، وهو ما أثار الدهشة والإعجاب والانبهار في نفس الوقت، وأضفى طابعا مميزا للبطولة عن غيرها.

وشهدت البطولة العربية للجودو والتي تقام في العلمين نجاحا مستمرا ونتائج إيجابية مبهرة ومشرفة في مختلف الفئات العمرية، من براعم وناشئين وأشبال.

وانطلقت البطولة في الفترة من 12 حتى 18 أغسطس الجارى وسط إشادات عالمية، ودولية بالتنظيم واختيار المكان الذى نال إشادة وإعجاب كل المشاركين .

يشارك بها 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسئولو الاتحاد العربى للجودو برئاسة القطرى خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة ويأتى على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.