إجلاء 7600 شخص وإغلاق الطرق بسبب حريق جزر تينيريفى الإسبانية

فاطمة شوقى

اندلعت حرائق ضخمة في جزيرة تينيريفى الاسبانية والتي قضت على حوالى 3000 هكتار ، وأدت الى اغلاق الطرق الرئيسية بالإضافة الى اغلاق منتزه تيد الوطنى ، أحد أكثر الوجهات السياحية في البلاد، حسبما قالت صحيفة الدياريو الاسبانية.

وتركزت الحريق في المنطقة الجبلية لبلديات أرافو وكانديلاريا ولا فيكتوريا دي أسينتخو وسانتا أورسولا ولا أوروتافا وإل روزاريو. في الوقت الحالي ، يعمل أكثر من 15 من القوات الجوية وحوالي 250 من القوات البرية للسيطرة على الحريق، واندلعت هذه الحريق بسبب موجة الحر التي شهدتها جزر الكنارى خلال الفترة السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعليق اى رحلات تصل الى الجبل ، كما تم اغلاق الطرق والمداخل التي تؤدى الى هذه المنطقة ، بما في ذلك منتزه تيد الوطنى ، كما تم تعليق بعض الأنشطة العامة والخاصة.

قال رئيس الحكومة رناندو كلافيجو: "كانت الليلة صعبة للغاية ، ربما كان هذا هو أعقد حريق شهدناه في جزر الكناري، وإن لم يكن دائمًا ، على الأقل في الأربعين عامًا الماضية" ، مضيفا أن "الحرارة الشديدة" و "الظروف الجوية" جعلت العمل صعبا.

وحذرت عالمة الأرصاد الجوية فيكي بالما في المؤتمر الصحفي "إننا نواجه حريقًا لم نشهده من قبل في جزر الكناري" ، مشيرة إلى عمود دخان قياسي وانتشار مستمر لألسنة اللهب لمدة يوم ونصف تقريبًا.