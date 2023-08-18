جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ، اليوم الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن العاصمة.

وبحث الجانبان خلال لقائهما سبل التعاون بشأن مواجهة التحديات الإقليمية ، وبحسب البيان، ناقش بلينكن وديرمر الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط.