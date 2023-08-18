ألمانيا تمنح الضوء الأخضر لإضفاء الشرعية على الحشيش.. صحيفة تكشف

فاطمة شوقى

أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة واستخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وفقًا للنص ، الذي لا يزال يتعين مناقشته والتصويت عليه في البرلمان، سيكون من الممكن من سن 18 عامًا شراء وحيازة ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش، ومع هذا القانون، سيكون لألمانيا أحد أكثر القوانين ليبرالية في أوروبا ، على خطى مالطا ولوكسمبورج ، اللتين أجازتا الاستخدام الترفيهي للحشيش في عامي 2021 و 2023 على التوالي، كما خططت الحكومة الألمانية لحملة وقائية للشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحالف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مع حزب الخضر والليبراليين جعل هذا الإجراء أحد المشاريع الرئيسية لولايته ، على الرغم من أن الاقتراح الأولي ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

ويثير الإصلاح انتقادات من جانب المعارضة ونقابات الشرطة والقضاة الذين يرون أنه لن يضع حدا لتهريب المخدرات كما يقترح المدافعون عنه، وينص مشروع القانون أيضًا على إمكانية زراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات الحشيش للاستهلاك الخاص.

وينص على إنشاء جمعيات غير ربحية يكون أعضاؤها - بحد أقصى 500 في كل مجموعة - قادرين على زراعة النبتة لاستهلاكهم ، تحت إشراف السلطات العامة.

سيكون لهذه "نوادي الحشيش الاجتماعية" ، كما تم تسميتها ، نشاطًا منظمًا: ستكون قادرة على توفير ما يصل إلى 25 جرامًا في اليوم ، وبحد أقصى 50 جرامًا في الشهر، وبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ، سيكون أقل بقليل: 30 جرامًا في الشهر.

يجب أن يتم استهلاك الحشيش خارج هذه النوادي وسيتم حظره على بعد 200 متر من هذه الجمعيات أو المدارس أو الملاعب أو الملاعب الرياضية.