أخبار مصر.. طقس غد حار بأغلب الأنحاء وأمطار بكاترين والعظمى بالقاهرة 33

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستمرار بتطبيق الأسعار المعلنة للكهرباء منذ 2021

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 180 قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 207 لسنة 2023 الصادر بتاریخ 17 أغسطس أنه بعد الإطلاع على بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 247 بتاريخ 11/7/2023



وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022.

وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 8 لسنة 2023 ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 252 بتاريخ 17/8/2023



عوض تاج الدين: مصر لم تسجل أى إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون "Eg5"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ان مصر لم تسجل حتى الآن أى إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون "Eg5" لافتا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة .



واوضح عوض تاج الدين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام، لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى، بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.



وأشار الدكتور تاج الدين، إلى أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا، موضحا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الأنفلوانزا، لافتا إلى أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان موضحا أنه حتى فيروس الانفلونزا العادى يتحور .



ميناء شرق بورسعيد يشهد أول خدمة تموين سفن بالميثانول الأخضر في الشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، مساء أمس، حيث استغرقت خدمة التموين مايقرب من 6 ساعات؛ لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وكشفت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك التي تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا، حيث تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد، وتعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مروراً بميناء شرق بورسعيد في مصر.



كلوب بعد مفاوضات الاتحاد السعودى مع صلاح: لن يرحل أحد عن ليفربول

ألمح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى بقاء النجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز الموسم المقبل، وذلك بعد التقارير التي انتشرت مؤخرا بإمكانية رحيله لصفوف اتحاد جدة.



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث غدا: "لن يغادر أحد من الفريق هذا الصيف، من ناحيتي لن يخرج أحد، أما بالنسبة لتعاقدات جديدة فلازال هنالك وقت، سنرى".



وعن محمد صلاح: " لقد حظي بأسبوع رائع بالتدريبات.. آمل أن ينقل ماقام به لأرضية الملعب، وتدرب بشكل رائع جدًا في هذا الأسبوع لأكون صادقًا، الآن يمكنه أخذ ذلك للمباراة القادمة".



التعليم العالى: مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حتى مساء الأحد

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



تنسيق المرحلة الثانية.. 270 ألف طالب يسجلون الرغبات بالموقع الإلكترونى حتى الآن

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 270 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلى المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى.



وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.



الزراعة: مشروع الصوب وفر لمصر المحاصيل فى فترات أزمات عاشها العالم

أكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم أن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضروات فى فترات أزمات عاشها العالم، إلا أن مصر لم تتأثر بها نتيجة وفرة المحاصيل الزراعية، حيث أحدث المشروع نقلة نوعية فى المحاصيل الزراعية على مستوى الإنتاجية والجودة.

وقال إبراهيم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مصر بجانب تلبية احتياجات السوق من منتجات مشروع الصوب الزراعية، صدرت خضروات بمئات الملايين من الدولارات، ما ساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى توفير المشروع للعديد من فرص العمل".

وأضاف أن المشروع القومى للصوب الزراعية يهدف في المقام الأول إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.. موضحا أن المشروع يعد من أنجح المشروعات القومية في مصر والشرق الأوسط لتكيفه مع التغيرات المناخية، فضلا عن التحكم في كميات المياه المستخدمة في الري ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تحقيق عائد إنتاجي أعلى من الزراعة في الأرض المكشوفة بأربعة أضعاف عن الزراعات التقليدية.



الأهلى يُرسل القسط الأول من صفقة إمام عاشور لـ ميتلاند الدنماركى

قام مسئولو النادى الأهلي بإرسال القسط الأول من صفقة إمام عاشور لنادى ميتلاند الدنماركي على أن يتم إرسال القسط الثاني بعد ستة أشهر.

وإنتعشت خزينة الأهلي خلال اليومين الماضين بالقسط الأول من صفقة إنتقال حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري.



وضم الأهلي إمام عاشور من ميتلاند مقابل 2 مليون و800 ألف دولار ، فيما باع حمدي فتحي لنادي الوكرة مقابل 3 ملايين و200 ألف دولار.

وحصل الأهلي منذ أيام على مليون و200 ألف دولار من الوكرة ويتبقى له مليوني دولار سيحصل عليهم في شهر يوليو المقبل.



المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: نتعقب سلالة جديدة من كورونا بخلاف "إيريس"

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس".

وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.



وأضافت: "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من، الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.