أخبار الاقتصاد اليوم.. أول عملية تموين سفينة بالميثانول الأخضر

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 18-8-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب ، اليوم الجمعة في مصر، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2275 جنيها للجرام، ونجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر " الميثانول "، بميناء شرق بورسعيد.



ميناء شرق بورسعيد يشهد أول خدمة تموين سفن بالميثانول الأخضر في الشرق الأوسط شهد ميناء شرق بورسعيد، نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول"، للمرة الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

واستغرقت عملية تنفيذ خدمة التموين بالميثانول الأخضر 6 ساعات، لسفينة حاويات تابعة للخط الملاحي ميرسك، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، وتم تزويدها من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا.

وتم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد، وتعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مروراً بميناء شرق بورسعيد في مصر.

تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي (الأحفوري) أو الأخضر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافي الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم الجمعة 2275 جنيها ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2275 جنيها للجرام بدون مصنعية، وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2600 جنيها، ووصل عيار 18 إلى 1950 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18200 جنيه. ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2275 جنيها للجرام بدون مصنعية، وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2600 جنيها، ووصل عيار 18 إلى 1950 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18200 جنيه.



مستشفى بمدينة العبور

الإسكان: تقدم أعمال تنفيذ مستشفيين في العبور وسوهاج الجديدة أعلنت وزارة الإسكان، تقدم أعمال تنفيذ متشفيتين بمدينتي العبور، وسوهاج الجديدة، استمرارًا لخطة الدولة لتوفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها، مساهمة في تقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة.

وكشفت الوزارة، في بيان صحفي، عن تقدم أعمال إنشاء مستشفى بمدينة العبور سعة 220 سرير إقامة، و27 سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضَّانة أطفال، كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي أغلب التخصصات ومنها: الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

وكشفت وزارة الإسكان، عن تقدم أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومسارات التكييف بالأسقف، وكذلك أعمال تركيب المصاعد.

أما في سوهاج الجديدة، جاري العمل على تنفيذ مستشفى للأطفال على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات المدينة، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً وتتكون من بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز حتى تاريخه 92%، وتحتوى على غرف عمليات - وحدات غسيل كلوي - وحدات المناظير - العناية المركزة - حضَّانات الرضاعة - العلاج الكيميائي - غرف المرضى - استقبال - صالات طبية رياضية.

وقالت وزارة الإسكان، إنه جاري مناقشة دراسة فكرة إنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة تكون الأولى من نوعها فى الصعيد.