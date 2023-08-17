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860 ألف جنيه لدعم 86 مشروعا بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:55 م
860 ألف جنيه لدعم 86 مشروعا بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة" مشروعات أدوات منزلية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا بتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة بتوجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، مؤكداً أن جمعية الأورمان بكفر الشيخ سلمت مساعدات مالية بقيمة 860 ألف جنيه لتنمية 86 مشروعا للحالات الأولى بالرعاية لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ.
 
وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
 
اقامة مشروعات ضمن حياة كريمة بدعم جمعية الاورمان
إقامة مشروعات ضمن حياة كريمة بدعم جمعية الأورمان

مشروعات ادوات منزلية
مشروعات أدوات منزلية

مشروع بقالة
مشروع بقالة

 


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