10 أسباب تسبب جفاف القدم ..أبرزها مرض السكرى والإكزيما

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تكون القدم الجافة مشكلة مستمرة وغير مريحة تؤثر على الناس من جميع الأعمار، يعاني العديد من الأشخاص من هذه الحالة ، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن عوامل مختلفة تتراوح من التأثيرات البيئية إلى الظروف الصحية الأساسية ، وإليك سبب جفاف قدميك بشكل مفرط ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الأمراض الجلدية التي تسبب جفاف القدمين



قدم الرياضي:

يعطل توازن الرطوبة الطبيعية ويجعل الجلد جافًا ومتقشرًا في أسفل القدمين وبين أصابع القدم.

الإكزيما:

يمكن أن يحدث على القدمين ويسبب الجفاف، تؤدي هذه الحالة إلى ضعف حاجز البشرة الواقي ، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة بشكل مفرط وجفاف الجلد وتهيجه والحكة.

صدفية:

كما يمكن أن يؤثر على القدمين ويسهم في الجفاف، يؤدي دوران خلايا الجلد المتسارع المرتبط بالصدفية إلى تراكم بقع سميكة وجافة ، مما يسبب عدم الراحة والتقشر.

السكري:

بسبب ضعف وظيفة العصب وانخفاض الدورة الدموية، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض إفراز العرق والزيوت ، مما يؤدي إلى جفاف الجلد في القدمين وزيادة خطر حدوث مضاعفات مثل التشققات والالتهابات .

مرض كلوي:

قد يسبب جفاف الجلد والجفاف في جميع أنحاء الجسم بسبب عدم قيام الكلى بترشيح الفضلات والسموم من الجسم بشكل فعال ، مما يؤدي إلى اختلالات في السوائل والشوارد، يؤدي ضعف وظائف الكلى أيضًا إلى تراكم السموم في الدم ، مما قد يؤثر على صحة الجلد ويساهم في جفاف القدم.

العوامل الأخرى التي تسبب جفاف القدمين



يمكن للبيئات الجافة أو الباردة أن تجرد الجلد من رطوبته الطبيعية ، مما يؤدي إلى جفاف القدم وتقشرها يمكن أن تؤدي الرطوبة المنخفضة ودرجات الحرارة القصوى ، مثل الطقس البارد أو الحرارة الزائدة ، إلى زيادة اضطراب توازن رطوبة الجلد.

المهن التي تتطلب الوقوف لساعات طويلة ، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية أو موظفي التجزئة ، قد تعاني من انخفاض تدفق الدم إلى القدمين ، مما يؤدي إلى الجفاف.

المهن التي تنطوي على التعرض المتكرر للماء ، مثل الصيادين أو رجال الإنقاذ ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى جفاف الأقدام بسبب نقع الجلد وتجفيفه المتكرر.

يمكن أن يتسبب ارتداء الأحذية غير الملائمة في احتكاك جلد قدميك ، مما يؤدي إلى ظهور مناطق بها مسامير أو جفاف.

الشيخوخة تسبب تغيرات طبيعية قد تساهم في جفاف القدمين. يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الزيت وانخفاض تدفق الدم وتباطؤ معدل دوران الخلايا لدى الأفراد الأكبر سنًا إلى انخفاض مستويات الرطوبة.

يمكن أن تساهم أنواع معينة من الصابون في جفاف القدمين عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجلد، يمكن للصابون القاسي القائم على المنظفات ، وخاصة تلك التي تحتوي على الكبريتات أو العطور ، أن يعطل الحاجز الواقي للبشرة ، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.