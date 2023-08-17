وكيل صحة الإسكندرية تتفقد وحدات طب الأسرة لإدخال خدمات طبية جديدة

وافتتحت وكيل الوزارة قسم العلاج الطبيعي بالوحدة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في حالات آلام وتيبس المفاصل وآلام العمود الفقري وحالات غضروف الظهر قبل وبعد العمليات الجراحية و حالات الشلل بأنواعه (رباعي-نصفي-وجهي) لخدمة أهالي المنطقة، وكذلك تأهيل الأطفال ذوي الهمم.

كما تفقدت العيادات وغرفة المبادرات وعيادة الأسنان وتأكدت من توافر الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للسادة المنتفعين واستمعت لرأيهم ورضائهم عن الخدمات المقدمة.

وقال الدكتور عمر بن الخطاب مدير ادارة العلاج الطبيعي، أن إفتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال ذوي الهمم بوحدة طب أسرة المفروزة يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات لأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المناطق الطبية لتوفير الخدمات المميزة لجميع المترددين على اوحدات الصحية.

جدير بالذكر أن هذا القسم سيخدم أهالى منطقة القباري والمكس والاماكن المجاورة علما بأنه قد تم تجهيز القسم مساهمة من المجتمع المدني في القطاع الصحي.