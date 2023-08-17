وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.56%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها ( العلمي– الأدبى) للعام الدراسي 2022/2023م.
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى للدور الثانى 96.43 %، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثانى 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.
جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان.
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