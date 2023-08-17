اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.56%

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:21 ص
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 97.56% وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها ( ‏العلمي– الأدبى) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎
 
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى للدور الثانى 96.43 %، بينما بلغت نسبة  النجاح للقسم العلمي في الدور الثانى 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.
 
جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين  93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان.
 
 

الثانوية الازهرية

معاهد فلسطين

الازهر الشريف

الثانويه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة