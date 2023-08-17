وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع شركة شانجى الدولية للمطارات

كتبت رحاب نبيل

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على رأس وفدًا مصريًا رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدار الأيام الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات، وذلك فى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي مما يسهم في رفع كفاءة المطار وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لمنافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والإستفادة من موقعها الإستراتيجي المتميز بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.

وبموجب هاتين الإتفاقيتين ستقوم الشركة السنغافورية بتقديم دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار وستساهم في زيادة حجم الطاقة الإستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة لتطوير مطار القاهرة الدولي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية وبما يليق بالمكانة المحورية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي إقليميًا وعالميًا.

وقع الإتفاقية من جانب وزارة الطيران المدني المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن الجانب السنغافوري السيد Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني ومسئولي شركة شانجي الدولية.

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي خلال مراسم التوقيع عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السنغافوري ستساهم بشكل كبير في الإستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية وتحقيق انطلاقه جديدة لقطاع الطيران المدني ونقله نوعيه في مستوى جودة الخدمات المقدمه لمستخدمي المطارات المصرية بما يحقق الأهداف التنموية التي تتبناها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، مؤكدًا ثقته التامة في الإمكانات التي ستحققها الشركة السنغافورية من خلال تقديم حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولي وتعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز محوري لحركة الركاب والبضائع، كما أثنى وزير الطيران على التعاون مع شركة شانجى السنغافورية لما لها من تاريخ طويل فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، مشيدًا بالمباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين والتي أثمرت عن هذه الشراكة الجديدة.

ومن جانبه أشاد Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي والذي سيسهم في خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية سوف تسخر كافة إمكاناتها الهائلة لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولي والإستفادة من موقعه الجغرافى المتميز في منطقة الشرق الأوسط وبين قارات العالم كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي.

جدير بالذكر أن شركة شانجي الدولية للمطارات هي شركة رائدة في مجال الطيران المدني ومتخصصة في مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمي وتتمتع بخبرة عالمية واسعة تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطار في جميع أنحاء العالم.