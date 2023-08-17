وزير التعليم: استلام المعلمين الجدد العمل قبل بدء العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنتظر النتيجة النهائية للمعلمين الجدد قبل استلامهم العمل، ومن المقرر أن تصل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل قبل بدء العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل.

وانطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى 140 ألفا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين 30 ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كما أن من بين الـ140 ألف متقدم كان هناك 110 آلاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل إلى الامتحان 95 ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 28 ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.