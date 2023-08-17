جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وشئونا إعلامية متعلقة بمشروع قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه.

وأضاف مكاري أن اللقاء تناول تسريع النقاش بقانون الإعلام الذي أرسلته وزارة الاعلام إلى لجنة الإدارة والعدل مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والإجتماعية التي يمر بها لبنان تنعكس على الاعلام، مشددا على ضرورة النظر إلى ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعاطى مع كل الأحداث التي تجري في لبنان مشددا على أن حرية الإعلام غير مطروحه للنقاش.

وشدد على أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل، معتبرا أن هذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وهي حاضره.