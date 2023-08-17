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وزارة الصحة توضح آليات الوقاية من فيروس بى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 ص
وزارة الصحة توضح آليات الوقاية من فيروس بى.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس بى عن طريق التطعيم للأطفال حديثى الولادة ويعطى للبالغين ممن لم يتلقوا التطعيم .

أوضحت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الكبد الفيروسي B هو عدوى تهدد حياة الشخص المصاب بها، وتعرضه لمضاعفات خطيرة.

 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمكان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.
 
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.
 

الصحة

فيروس بى

الاطفال

طرق الوقاية من فيروس بى

اخبار مصر



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