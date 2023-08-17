"وزارة الحج" تدعو للالتزام باستخراج التصاريح للصلاة فى الروضة

ايمان حنا

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام باستخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريفة قبل الوصول، شاكرة لهم التزامهم بالتعليمات. وفق "سبق".

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "إكس"، تقول تحت عنوان "تصريح الصلاة في الروضة الشريفة": "ضيوف الرحمن؛ قبل ذهابكم إلى الروضة الشريفة، نأمل منكم استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق تُسك، أو تطبيق توكلنا خدمات".

وقد سبق أن حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تحت وسم في القلب يا مكة، المعتمرين القادمين من خارج المملكة، لتجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن لك حقوقك، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المرخّصين في الخارج، عبر الموفع الإلكترونى التابع لها.

وكانت الوزارة قد طالبت، فى وقت سابق، المعتمرين والزوار بالتعاون معها في الالتزام بالتعليمات، ليكون الطواف بيسرٍ وسهولة.

وأضافت الوزارة أن الالتزام بتجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، ومسارات الطواف في الدخول والخروج مهم جدا لتحقيق طواف ميسر وآمن للجميع.

وشددت على أن أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد.