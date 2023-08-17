"واس": الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بدعم السعودية لليمن فى التخفيف من معاناته

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تقديم دعم ميزانية بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، مما سيساعد فى التخفيف من عواقب الوضع الاقتصادى الحاصل هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء ضمن إحاطة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة الأمريكية ليندا جرينفيلد، لمجلس الأمن الدولى بشأن اليمن، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.



وسلطت المندوبة الأمريكية الضوء على نجاح عملية تفريغ مخزن ناقلة النفط "صافر" التى قادتها الأمم المتحدة، وأنه تم نقل كامل كمية النفط من الناقلة المتداعية إلى ناقلة جديدة اسمها "اليمن".



وأكدت المندوبة الأمريكية أن عملية تفريغ خزان "صافر" مثلت نموذجًا مثاليًا عن التعاون الدولى وما يمكن تحقيقه بالعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى اليمن.