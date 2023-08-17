"هذي مصر" ينطلق فى أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية ويستهدف 10 آلاف زائر

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة النيروز لتنظيم المعارض عن خطتها لإطلاق دورة استثنائية من معرض "هذي مصر" بمدينتي جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، أكتوبرالمقبل، بمشاركة كبريات شركات التطوير العقاري المصرية.

أكد المهندس إسلام برهان، رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للمعارض، إن شركته نجحت على مدار 11 عاما من تنظيم 21 دورة للمعرض في عدد من الأسواق العربية الواعدة، والتي شهدت حضور أكثر من 60 ألف عميل للمعرض الأشهر في منطقة الخليج، كما حققت مبيعات قوية للشركات المتواجدة في هذه المعارض، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعزز الخطط التوسعية للشركة في التواجد بأسواق إقليمية متنوعة.

وأضاف أن هناك علاقات تاريخية واقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما يعزز تبادل الخبرات وتنوع الاستثمارات في كلا البلدين، بالإضافة إلى وجود عملاء مصريين عاملين في المملكة ومواطنين سعوديين لديهم رغبة في تملك عقارات في مصر، وهو ما يدعم تحقيق مبيعات قوية للشركات المتواجدة في المعرض، حيث تم اختيار "جدة" و"الرياض" لتنظيم المعرض بهما لوجود طلب قوي في المدينتين.

وأوضح أن الشركة تستهدف حضور 10 آلاف زائر خلال فعاليات الدورة المقبلة من المعرض في مدينتي جدة والرياض، خاصة في ضوء التنوع الكبير في المشروعات المعروضة بالمعرض، مع تقديم عروض وأنظمة سداد تحفز اتخاذ القرار الشرائي للعملاء، لافتا إلى أن تميز المنتج العقاري المصري ومنافسة الشركات يصب في مصلحة العميل الذي يختار الأفضل من بين معروضات متعددة في مكان واحد.

وتابع المهندس هيثم برهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيروز للمعارض، أن الدورة السابقة للمعرض لاقت نجاحًا مبهرًا، والتي تم تنظيمها في مدينة الرياض وشهدت حضور 6 آلاف زائر، وهو ما يشجع الشركة على تنظيم دورة جديدة لدعم هذا النجاح المبهر، وتلبية الطلب القوي من العملاء بالمملكة لشراء عقارات في مصر، سواء لمصريين عاملين بها أو لعملاء سعوديين.

وأكد أن العلمين الجديدة استحوذت على اهتمام العملاء خلال موسم صيف 2023، وهو ما يعتمد بالأساس على الإنجازات غير المسبوقة التي تم تنفيذها في المدينة ووجود حياة في المدينة ومشروعات تم تشغيلها، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي والأنشطة المتنوعة التي تعرف الناس بحجم التنمية الكبير الذي تم في العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في جذب أنظار العملاء من خارج مصر نحو العلمين الجديدة، باعتبارها نموذجا لمدن الجيل الرابع، وبما يعكس التطور في المنتج العقاري المصري، وبما يعزز قدرته على المنافسة العالمية، لافتا إلى أهمية المعارض الخارجية في نقل هذه الصورة المشرفة حول تطور المنتج المصري، ووجود فرص متعددة لتملك عقار في هذا السوق الواعد.











