نيجيريا: برنامج لتدريب 20 ألف شخص على المهارات الرقمية

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أعلنت نيجيريا عن برنامج لتدريب 20 ألفا من النساء والشباب على المهارات الرقمية والحصول على منحة قدرها 1.6 مليون دولار لمساعدة الحكومة على خلق مليون وظيفة رقمية.



وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن الحكومة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الرقمية العملاقة تخطط لخلق وظائف رقمية لشبابها بالتزامن مع التزام الحكومة بزيادة مشاركة الشباب فى الاقتصاد الرقمي.



وأشارت إلى أن الحكومة تعمل أيضًا مع البنوك فى البلاد لتوفير الأموال والمهارات الرقمية للنساء والشباب فى نيجيريا ومساعدة الشركات الناشئة على النمو.