ننشر مواقيت الصلاة الخميس 17/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 8:59
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 1:04
موعد صلاة العصر 4:42
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:43
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:22 م
وقت صلاة العشاء 8:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:42
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