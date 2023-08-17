نقابة الأطباء: "مصر العطاء" تدعم مستشفى المحلة بكاميرا مناظير متقدمة

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، مقرر لجنة مصر العطاء، عن زيارة اللجنة للمحلة الكبري بمحافظة الغربية وذلك استكمالا لجولات لجنة مصر العطاء في المحافظات لدعم المستشفيات الحكومية بالاجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة وذلك تنسيقاً مع مديرية الصحة بالمحافظة، موضحا أن الزيارة هذه المرة لمستشفي المحلة العام لتسليم كاميرا مناظير متقدمة "الكاميراHD " وتستخدم مع تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والمسالك البولية وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار مقرر مصر العطاء، إلى أن الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية حيث تعطي صورا أكثر دقة وتصل للتجاويف والمناطق بعيدة المدي مما يجعلها توفر سهولة الفحص والتشخيص وإجراء العمليات الجراحية بالمنظار بنجاح، وأكد ان اللجنة ستقوم تباعاً بتجهيزة المستشفي طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية .

ونوه خالد أن اللجنة مازالت تؤدي دورها الخدمي علي أكمل وجه وذلك بسبب التبرعات التي تصل الي اللجنة من المواطنين المصريين وان اللجنة حاليا تقوم بتسهيل الطرق للتبرع عن طريق النقابة العامة للاطباء أو اقرب نقابة فرعية وأيضاً قامت اللجنة بعمل خدمة التبرع بسهم في الخدمات الكبرى مثل حفر الابار والأعمال الموسمية السنوية ومصاريف العلاج وأيضاً شراء اجهزة حديثة للمستشفيات الحكومية لخدمة أهالي القرى والمحافظات وخاصة الصعيد وجنوب مصر .