موجز الاقتصاد.. وزير الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 17-8-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تأكيد وزير الإسكان شن حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، وإحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه.

وزير الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبنى سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومى فى مختلف الأحياء، لرصد أى مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

المالية: إحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري،

الضرائب: حل مشكلات الممولين الضريبية من خلال ندوات الأون لاين وورش العمل

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع كافة الممولين ومع مختلف الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات المهنية لتقديم التوعية اللازمة ولمساعدتها

رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة

قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها أعمال تنفيذ تطوير طريق المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كم.

المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء يلتقي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبى

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدورى لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة وممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من أعضاء الشعبة.

التشكيل الكامل لمجلس اتحاد الغرف التجارية لدورة 2023-2027

اسدل الستار اليوم علي انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023 /2027 ليترأس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية الاتحاد العام واختيار هاني محمد وزير الاتصالات السابق كنائب أول لرئيس الاتحاد وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد و اختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية أمينا للصندوق وأكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد ومحمد أبو سعدة رئيس غرفة بورسعيد سكرتير عام .

استمرار فتح باب التقدم لبرنامجى "الماجستير المهنى فى "المتابعة والتقييم

أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم لدراسة برنامج الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" وبرنامج الماجستير المهني في"المتابعة والتقييم" للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات من إحدى الجامعات المصرية

"الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ158مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 48.2 مليار جنيه

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.52% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.