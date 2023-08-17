مقابلات شخصية لضم أعضاء جدد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ ، إجراء مقابلات شخصية للمتطوعين الجدد للانضمام لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأجريت مقابلات لـ 846 متقدما، موزعين على 10 مراكز إدارية بمحافظة كفر الشيخ خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2023م، ليتم تدريب من سيجتاز هذه المقابلات خلال شهر سبتمبر للالتحاق بفريق عمل الصندوق البالغ 33 ألف متطوع على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر من العام الجاري.

قال الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فرع كفر الشيخ، بضرورة التوسع في القاعدة الشابة للصندوق في المحافظات والتأكيد على ضرورة انتشار متطوعى الصندوق في جميع القرى والمراكز بجميع المحافظات، لتوصيل رسالة الصندوق والحد من مشكلة المخدرات في كل ربوع مصر وعدم الاقتصار على التواجد بعواصم المحافظات والمدن.

يأتي ذلك ضمن اطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة وضرورة الوصول إلى كل مصري ومصرية مهما كان الوصول إليه صعبا.