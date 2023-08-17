مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 19 رحلة طيران من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 19 رحلة طيران بينها 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من دولة بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين.