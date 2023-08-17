مصرع طفل غرقا بحوض مياه في قرية بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

تعرض طفل للغرق أثناء السباحة في حوض مياه بإحدى قرى منشأة القناطر وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للغرق بإحدى قرى منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل لقى مصرعه في حوض مياه لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمعوا لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرته، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.